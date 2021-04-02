Son dakika: Esenyurt'ta dehşet anları! Önce kadınlara çarptı sonra manava girdi

"OKULUN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ OLMASINA RAĞMEN HİÇBİR TÜMSEK YOK"

Kazayı gören çevredeki dükkanın sahiplerinden Feyzullah Uçar, "Burada yaşanan kaza, tamamen eksikliklerden kaynaklıdır. Okul çıkışının olmasına rağmen hiçbir tane tümsek yok. Kazada 2 yaralımız var. Buranın 100 metre ilerisinde okul var. Okulun giriş ve çıkışlarının olmasına rağmen hiçbir tümsek yok. Tümsek olmaması yüzünden araçlar kontrolsüz bir şekilde geçiyor" dedi.