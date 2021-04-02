SON DAKİKA HABERİ: Kayseri’de arkadaşını öldürüp gömmüştü! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı!





YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI!



Yapılan araştırmada, Belkaş'ın uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Eyüp Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Eyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Eyüp Y'nin Yukarı Fenese Mahallesindeki bağevinde kaldığı belirlendi.