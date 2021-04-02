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Giriş Tarihi: 2.4.2021 17:17

HABERİ: ’de arkadaşını öldürüp gömmüştü! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı!

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Kayseri’de arkadaşını öldürüp gömmüştü! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı!

haberi: Develi’de kan donduran bir cinayet işlendi. Eyüp Y., arkadaşı Emrah Balkaş'ı (29) tabancayla öldürdükten sonra cesedini toprağa gömdü. Her yerde aranan katil, polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca kafasına sıkarak yaşamına son verdi. İşte son dakika haberinin tüyler ürperten ayrıntıları…

Son dakika haberi: Kan donduran olay, 4 gün önce Kayseri Develi'de yaşandı. Emrah Balkaş'tan haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş'ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Bu sırada Balkaş'ın, öldürülüp Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı.

Bölgede yapılan kazı çalışmasında Balkaş'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Balkaş'ın cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KAFASINA SIKTI!

Yapılan araştırmada, Belkaş'ın uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Eyüp Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Eyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Eyüp Y'nin Yukarı Fenese Mahallesindeki bağevinde kaldığı belirlendi.

Ekipler Eyüp Y'yi yakalamak üzere harekete geçti. Polisleri gören Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayla intihar etti. Eyüp Y'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Kayseri’de arkadaşını öldürüp gömmüştü! Yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı!
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