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Giriş Tarihi: 2.4.2021 18:28 Son Güncelleme: 2.4.2021 18:37

Son dakika haberi: “Sorsunlar bana anlatırım her şeyi” demişti. Bugün emniyete geldi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: “Sorsunlar bana anlatırım her şeyi” demişti. Bugün emniyete geldi

Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör , futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında emniyete giderek tanık olarak ifade verdi.

Futbolda FETÖ yapılanmalarına yönelik konuşulan bir röportajında "Sorsunlar bana anlatırım her şeyi" diyen Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat savcılık tarafından ifadeye çağırılmıştı.

İFADESİNİN ARDINDAN EMNİYETTEN AYRILDI

Tanık olarak ifadeye çağırılan Ümit Özat, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Ümit Özat ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı.

"FETÖ İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"

Ümit Özat, verdiği ifadenin ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında Özat, "Bugün, devletimizin davetine icabet ederek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım" dedi.

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Son dakika haberi: “Sorsunlar bana anlatırım her şeyi” demişti. Bugün emniyete geldi
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