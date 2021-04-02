Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat!
Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:34 Son Güncelleme: 2.4.2021 15:42

: ’da trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat!

İHA
SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat!

haberi: 'da erken başladı... Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz haftalara kıyasla bu kez cumartesi gününün de kısıtlamaya dahil edilmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Trafik yoğunluğu 70'i aştı...

Son dakika haberi: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor… Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi gününde tekrardan kısıtlama kararı alındı.

Kısıtlama bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi kent geneli trafik yoğunluğu oluşurken Göztepe D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Trafik havadan böyle görüntülendi.

Trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 70'i aştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA