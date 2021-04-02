SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama trafiği başladı: Yola çıkacaklar haritaya dikkat!

Son dakika haberi: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor… Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi gününde tekrardan kısıtlama kararı alındı.
Kısıtlama bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi kent geneli trafik yoğunluğu oluşurken Göztepe D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Trafik havadan böyle görüntülendi.