Son dakika: Karısını ormanda benzin döküp yakmıştı! Vahşetin nedeni ortaya çıktı...

Muratlı ilçesinde devam eden kamu davasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hapis cezasına çarpıtılan Ekrem A.'nın konuşmak için ormana götürdüğü eşini "Sen beni yaktın bende seni yakacağım" diyerek üzerine benzin döküp yaktığı öğrenildi.