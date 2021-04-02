Son dakika: Kısıtlamada kanlı eğlence! 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kavgada 7 bıçak yarası aldığı öğrenilen Sinan Al'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, göğsüne ve sırtına aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Uğur Ç. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, sırtından bıçaklanan Can K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Can K. ile Uğur Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayda ayağından tabanca ile vurulan Serdar Ç. ve bıçakla yaralanan Abdullah A. ile Fırat D. ise Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen S.A. ve D.K.'yi sorgulamak üzere gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürdü.