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Giriş Tarihi: 2.4.2021 12:12 Son Güncelleme: 2.4.2021 12:17

: şaştı kaldı! : Kadın arabada üzerime atladı beni kirletti!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Müge Anlı şaştı kaldı! Erol Karakoç: Kadın arabada üzerime atladı beni kirletti!

haberi: ’da trajikomik bir olay yaşandı. Evli , eşiyle canlı yayına çıktı. Cansu isimli sevgilisinin, 1 milyon 200 bin lirasını çaldığını belirten Karakoç, “Arabada üzerime atladı. Kadınlığını kullanıp beni kirletti” ifadelerini kullandı. İşte ağızları açıkta bırakan olayın son dakika detayları…

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Erol Karakoç, eşi Nagihan Hanım ile birlikte canlı yayına çıktı. Evli Erol Karakoç, "Sevgilim Nursel ve yeğeni Cansu, 1 milyon 200 bin liramı çaldı" iddiasını ortaya attı.

Karakoç, "Sevgilim Nursel paramı aldı. Benimle birlikte olmak istedi. Arabada üstüme atladı. Beni kirletti. Alkollüydü. Kadınlığını kullandı." ifadelerini kullandı.

Bu sözler herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karakoç, başından geçenleri şöyle anlattı: "Nursel ve Cansu, sürekli benden para istedi. Bir sürü masraf ettim Annelerinin rahatsız olduğunu söylediler para gönderdim. İcra var dediler para gönderdim. Klima yatak oturma odası istediler hepsini aldım. Kene gibi yapıştılar. Yardımcı olalım dedikçe beni soydular. Beni kullandılar."

Kocamın suçu yok. Kadınlığını kullandı. Her şeyimi elimden aldı. Buraya gelip hesabını verecek" dedi. Müge Anlı ise "Niye eşinin suçu yok" dedi.

Kadın ise "Sabah işine gidiyor akşam evine geliyor. Kocamı kandırdılar. Kocamı büyülediler. Her dediklerine inandı. Eşimin bir suçu yok" diye konuştu.

Cansu isimli kişi ise şunları söyledi: "Erol abi bize evli olduğunu söylemedi. Dini nikah istedi. Resmi nikah yapın dedik. Sonra eşya ve koltuk aldılar. Sonra evli olduğunu öğrendik. Yalan söylüyorlar." İşte herkesi dehşete düşüren o anlar:

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