Son dakika: Yol kenarında ölü bulunan genç kız, geride bu mektubu bırakmış!

'HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM'



Bahriye Buket İlhan'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim, kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım, elimden geleni yaptım.