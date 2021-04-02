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Giriş Tarihi: 2.4.2021 16:06 Son Güncelleme: 2.4.2021 16:14

Taksim'de seyyar satıcılar gazeteciye saldırdı!

İHA
Taksim'de seyyar satıcılar gazeteciye saldırdı!

'un göbeği olarak anılan Taksim’de bugün 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Çekim yapan bir gazeteci, seyyar satıcılar tarafından darbedildi. Darp mağduru gazeteci polislere şikayette bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Taksim Meydan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gazeteci Taksim'de çekim yaptığı esnada bir grup seyyar satıcı tarafından darp edildi.

Darp mağduru gazeteci olayı hemen polislere bildirdi.

Polis ekipleri ile konuşurken yine gelen seyyar satıcılar önce laf attılar sonra gazetecinin üzerine yürüdüler.

O esnada başka bir gazeteci olayı görüntülerken etraftakiler o gazeteciyi de tehdit edip kamerasını kapatmasını söyledi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada | Video

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Taksim'de seyyar satıcılar gazeteciye saldırdı!
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