Tarsus’ta kanala uçan araçta bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Berke A.'ya ait olduğu öğrenilen 33 CMM 94 plakalı özel araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi mevkisinde DSİ kanalına uçtu.

Kazada su seviyesinin düşük olduğu sulama kanalına düşen araç ekipler tarafından çıkarılırken, Ahmet Berke A. yaralandı. Kanala uçan araçta 3 kişi bulunduğu iddia edilirken, yaralanan Ahmet Berke A. 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.