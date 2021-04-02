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Giriş Tarihi: 3.4.2021 01:58

’ta kanala uçan araçta bir kişi yaralandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kanala uçan araçta bir kişi yaralandı

’in ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel  otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Berke A.'ya ait olduğu öğrenilen 33 CMM 94 plakalı özel araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi mevkisinde DSİ kanalına uçtu.

Kazada su seviyesinin düşük olduğu sulama kanalına düşen araç ekipler tarafından çıkarılırken, Ahmet Berke A. yaralandı. Kanala uçan araçta 3 kişi bulunduğu iddia edilirken, yaralanan Ahmet Berke A. 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Tarsus’ta kanala uçan araçta bir kişi yaralandı
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