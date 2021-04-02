Teröristlerin yaktığı Kurşunlu Camii, Muhammedi güllerle süslendi

Diyarbakır'da yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından açılan hendeklerle yakılıp yıkılan tarihi Sur ilçesinde, teröristlerin ateşe verdiği Osmanlı mirası Kurşunlu camii, Muhammedi güllerle süslendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan ve meydanlara tamamı kendi tesislerinde ürettiği farklı türlerde 1 milyon 629 bin 52 mevsimlik yazlık ve kışlık çiçek dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için park, meydan, yeşil alanlar ve kavşaklarda peyzaj çalışmalarını 17 ilçede planlı bir şekilde sürdürüyor. Belediye ekipleri, kentin ilk görünen yüzü olan uluslararası havaalanın yer aldığı Kamışlo Bulvarı ve tarihi Sur ilçesine açılan Elazığ Bulvarı'nı bölgeye özgü "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lale, gül, çiçek ve farklı türde ağaçlarla süsledi.

FATİH PAŞA CAMİİ MUHAMMEDİ GÜLLERLE SÜSLENDİ



Sur ilçesinde turistlerin ve vatandaşların uğrak yeri olan tarihi mekânların bulunduğu alanlara da büyük önem veren ekipler, özellikle Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii, İçkale ve Keçi Burcu çevre düzenlemesinde estetik bir görünüm elde etmek için yüzlerce ağaç, binlerce mevsimlik çiçek ve çalı dikti. Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirme çalışmalarında kentin mevsim ve doğasına uyum gösteren farklı türde ve renkte gül fideleriyle kavşak, park ile refüjleri süsledi. Ekiplerin diktiği 22 bin 965, kurum ve vatandaşlara dağıttığı 4 bin gül sayesinde Diyarbakır, caddeleri Mayıs itibariyle gül kokacak. Muhammedi türündeki gülleri daha çok Fatih Paşa Camii çevresine diken ekipler, meylan güllerini ise kentin farklı meydan, kavşak, refüj ve bulvarlarında değerlendirdi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN YEREL ÜRETİCİYE DESTEK



Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır ile Şanlıurfa arasında yer alan Karacadağ'a özgü ağlayan gelin olarak bilinen 80 bin ters lale satın alarak yerel üreticiye ekonomik anlamda destekte bulundu. Ters laleler dışında 150 bin diğer türde laleler, Kamışlo Bulvarı, Tekel Caddesi ve Elazığ Bulvarı'na dikildi.

1 MİLYON 629 BİN 52 MEVSİMLİK YAZLIK VE KIŞLIK ÇİÇEK DİKİLDİ



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Haziran 2020-1 Mart 2020 tarihleri arasında, kavşak, refüj, yeşil alan ve meydanlara farklı renk ile türlerde 306 bin 528 adet kadife, 131 bin 350 zinnia, 67 bin 600 petuntya, 229 bin 100 lale soğanı, 660 bin 40 süs lahanası ve 234 bin 434 menekşe olmak üzere toplam 1 milyon 629 bin 52 adet mevsimlik yazlık ve kışlık çiçek dikti.



2 MİLYON ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞACAK



Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yaz aylarında farklı renk ile türlerde kendi tesislerinde üretimine başladığı 2 milyon mevsimlik çiçeği toprakla buluşturacak. Ekipler, üretilen mevsimlik, yazlık çiçekleri merkez ve kırsal ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlara dikecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aynı zaman diliminde bitkilerin ve ağaçların bulunduğu alanların daha estetik bir görünüme kavuşması için farklı türlerde 34 bin 84 çalı dikti. Kentte daha yeşil bir görünüm kazandırmak için 69 farklı türde toplam 21 bin 93 ağaç dikti. Vatandaşlar ve kurumlara da 11 bin 877 ağaç dağıtıldı.