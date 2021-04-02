Tokat'ta helal olsun dedirten olay: Şehit yakınları 50 ailenin...





'BİZİM ONLARA BORCUMUZ VAR'



Mahallelerinde pandemi nedeniyle zor durumda olanlar bulunduğunu ifade eden bakkal Ahmet Berk, "Dün şehit polis ailelerinden arkadaşlar geldiler, veresiye defterimdeki meblağı sordular. Beraber oturduk, hesapladık. Tutarını ödediler. Beraber karşı fırına gittik. Defterleri orada imha ettik. Sağ olsunlar. Bu pandemi döneminde hem bize bir katkı oldu, hem de müşterilerimize oldu. Bunu öğrenen müşterilerimizden duygulananlar oldu. 'Onlar bizim için can verdiler, asıl bizim onlara borcumuz var' diye memnuniyetlerini ilettiler, selamlarını ilettiler" dedi.