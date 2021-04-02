Trabzon’da bir asırlık ev yandı! Evde bulunan 6 kişi son anda kurtuldu

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü mahallesinde dün gece saatlerinde bir asırlık olduğu öğrenilen bir evde yangın meydana geldi.Yangında Evde bulunan 6 kişilik aile kendilerini dışarı atarak son anda kurtuldu. Kısa sürede büyüyen yangını vatandaşlar söndürmek için mücadele verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü .Evde yaşayan 6 kişiden biri olan Musa Cevahir dumandan etkilenerek hastanede müşahede altına alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, kaymakamlık ve belediye tarafından aileye gerekli yardımın yapılacağı belirtildi.

YANAN EVİMİZ YAKLAŞIK 100 YILLIK BİR EVDİ

Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü mahallesinde bir evde dün gece nedeni henüz bilinemeyen sebeple yangın meydana geldi.Gece saat 02.00 sıralarında evlerinde uyurken çıkan yangını son anda fark eden Musa Cevahir,"uyurken bir anda sıcaklık ve koku hissettim.Hemen evdekileri uyandırıp,dışarı çıkartım. Evimiz ahşap olduğundan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiyeyi aradım ve itfaiye gelene kadar yangını söndürmek için çalıştık ancak yangın şiddetli olduğu için fazla yanaşamadık. Yangının elektrikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Hayvanlarımız burada olduğu için burada kalmak zorundayız. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız geldi, sağ olsunlar ilgilendiler. Bize yer ayarlanacağını söylediler. Ailece çarşıda merkezde ağabeyimin evinde kalıyoruz. Yanan evimiz yaklaşık 100 yıllık bir evdi" dedi.

Yiğitözü Mahallesi Muhtarı Cafer Akbaş " Yangın sonrası hemen Kaymakam bey ve Belediye Başkanıyla irtibat kurduk. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız hemen buraya geldiler.Aile ile gerçekten çok ilgilendiler, alaka gösterdiler her konuda yardımcı oluyorlar.Allah razı olsun .Biz de muhtar olarak yanlarındayız. Yanan evin onarılma durumu olmuyor. Çünkü buradan yüksek gerilim hattı geçiyor. Başka yerde yapmaya çalışacağız",dedi