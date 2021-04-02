Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, otomobilinin takla attığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik (28), memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyünde toprağa verildi.





Kaza, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Sivas- Kayseri yolunda, Gemerek'e bağlı Eskiçubuk köyü yakınlarında meydana geldi. Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in kullandığı 35 DR 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ağır yaralanan Çevik, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bekar olan Cihat Çevik'in, İzmir Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenecek seminer ve kursa katılmak üzere Tunceli'den yola çıktığı öğrenildi.





Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in cenazesi, bugün memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyündeki askeri ve dini tören sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.



