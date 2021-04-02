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Giriş Tarihi: 2.4.2021 14:36

Trafikte akılalmaz görüntü! Yatarak tek elle motosiklet kullandı...

İHA
Trafikte akılalmaz görüntü! Yatarak tek elle motosiklet kullandı...

'nın Fethiye ilçesinde motosikletin üzerinde yatarak seyreden kişinin tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, Fethiye-Antalya karayolunda, plakasız bir motosikletin sürücüsünün, tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Otomobil sürücüsü, motosikleti üzerine uzanarak kullanan ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kişiyi cep telefonuyla görüntüledi. Görüntünün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.


Görüntülerde, motosikletin üzerine yatan kişinin şerit değiştirerek trafikte ilerlediği, motosikletin direksiyonunu sağ eliyle tutan kişinin sol elinin de boşta olduğu görünüyor.

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Trafikte akılalmaz görüntü! Yatarak tek elle motosiklet kullandı...
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