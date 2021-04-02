Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da, durdurulan bir Tır'da yapılan aramada 62 paket halinde 31 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Şanlıurfa otobanından Gaziantep istikametine gitmekte olan yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri TIR'da eğitimli köpeklerle arama yaptı. Aramalarda gizli bölmelerde 62 paket halinde 31 kilo 850 gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan gözaltına alındı.