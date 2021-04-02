Uzun namlulu silah ele geçirildi

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, silah ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine sıkı takip ve titiz çalışma neticesinde; 01 Nisan 2021 günü A.U. ve A.U. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 1 Adet Seyyar Dipçikli Kaleşnikof Marka Uzun Namlulu Silah, 1 Adet Kaleşnikof Tüfeği Şarjörü, 58 Adet 7.62 mm Çapında Dolu Kaleşnikof Fişeği, 1 Adet Tabanca, 1 Adet Tabanca Şarjörü, 44 Adet 9 mm. Tabanca Fişeği, 3 Adet Av Tüfeği ve 2 Gram Metaamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır." şeklinde ifade edildi...