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Giriş Tarihi: 2.4.2021 13:13

Uzun namlulu silah ele geçirildi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Uzun namlulu silah ele geçirildi

'da silah ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma bir evde yaptığı aramada uzun namlulu silah ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, silah ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine sıkı takip ve titiz çalışma neticesinde; 01 Nisan 2021 günü A.U. ve A.U. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 1 Adet Seyyar Dipçikli Kaleşnikof Marka Uzun Namlulu Silah, 1 Adet Kaleşnikof Tüfeği Şarjörü, 58 Adet 7.62 mm Çapında Dolu Kaleşnikof Fişeği, 1 Adet Tabanca, 1 Adet Tabanca Şarjörü, 44 Adet 9 mm. Tabanca Fişeği, 3 Adet Av Tüfeği ve 2 Gram Metaamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayın şüphelileri adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır." şeklinde ifade edildi...

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Uzun namlulu silah ele geçirildi
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