Yarın eczaneler açık mı? 2 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Eczane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Normalleşme süreci devam ederken orta ve düşük riskli illerde bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama durumu devam ettiği bilinirken eczaneler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmen de olsa devam ederken belirli nedenlerden dolayı eczaneye gitmesi gereken kişiler için yarın eczaneler açık mı, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularının yanıtları haberimizde!
Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam ederken eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 3-4 Nisan 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi- Pazar eczanelerin belli saatlerde açık olacağı biliniyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.
Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.
Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.
Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.
Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.