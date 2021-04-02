Yarın eczaneler açık mı? 3 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler kaça kadar açık?

Eczane çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Normalleşme süreci devam ederken orta ve düşük riskli illerde bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama durumu devam ettiği bilinirken eczaneler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmen de olsa devam ederken belirli nedenlerden dolayı eczaneye gitmesi gereken kişiler için yarın eczaneler açık mı, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularının yanıtları haberimizde!

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam ederken eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 3-4 Nisan 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi- Pazar eczanelerin belli saatlerde açık olacağı biliniyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor.