Yarın fırınlar açık mı? 3 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık?

Nisan ayında normalleşme süreci devam ederken fırınlar çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Hafta sonu sabahında en yakın fırına gitmek için araştırma yapanlar fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle yarın fırınlar açık mı sorusuna yanıt aranırken kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. İşte fırınlar çalışma saatleri 2021!
Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam ederken fırınların çalışma saatleri merak ediliyor. Gün içinde unlu mamül satışı yapan yere gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor. 3-4 Nisan 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi- Pazar fırınların belli saatlerde açık olacağı biliniyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.
On-line sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.