Yarın fırınlar açık mı? 3 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık?

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.