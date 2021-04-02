Bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan düğün ve nikahlar için karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. Geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen Kabine'de yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde Cumartesi sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başlanmış hal böyle olunca ise "Yarın hafta sonu düğün, nikah var mı? 3-4 Nisan 2021 nikah ve düğünler iptal mi oldu?" soruları gündeme taşınmıştı. İşte konuya dair yayımlanan genelgenin detayları…

YARIN NİKAH VE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ OLDU, NİKAHA GİTMEK SERBEST Mİ?

Bakanlık 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede hafta sonu uygulanacak olan düğün ve nikah davetlerine dair kararı da duyurdu. Bu kapsamda yapılacak merasimler bilindiği üzere 50 kişiyi aşmayacak şekilde ve 1 saat sınırı ile uygulanacaktı. Cumartesi kısıtlaması yeniden uygulamaya geçerken bu illerde önceden tarih alınmış olan merasimlere katılacak vatandaşlara muafiyet sağlandığı bilgisi verildi.