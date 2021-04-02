Yarın Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Bu hafta kısa bir aradan sonra yeniden riskli illerimizde uygulamaya geçen Cumartesi sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak olan kısıtlamada kişiler belirli saat aralıklarında market, kasap, bakkal, manav gibi işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. "3-4 Nisan Yarın Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros market çalışma saatleri…
2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ İLE YARIN MARKETLER AÇIK MI?
Bilindiği üzere atılan normalleşme adımlarıyla kasap, manav, bakkal gibi birçok işletmenin hizmet saatlerindeki bu düzenleme İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştı. Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağında da bu tür işletmeler saat 10.00'dan belirlenen saate kadar hizmet verebiliyor.
Hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.