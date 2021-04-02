Yarın Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Bu hafta kısa bir aradan sonra yeniden riskli illerimizde uygulamaya geçen Cumartesi sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak olan kısıtlamada kişiler belirli saat aralıklarında market, kasap, bakkal, manav gibi işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. "3-4 Nisan Yarın Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros market çalışma saatleri…

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ İLE YARIN MARKETLER AÇIK MI?

Bilindiği üzere atılan normalleşme adımlarıyla kasap, manav, bakkal gibi birçok işletmenin hizmet saatlerindeki bu düzenleme İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştı. Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağında da bu tür işletmeler saat 10.00'dan belirlenen saate kadar hizmet verebiliyor.