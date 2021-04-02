Yatak odasında basılınca kendini balkondan attı

Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağı İslambey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir hasta olan Murat B., çalıştığı iş yerinden erken ayrıldı. Evine dönen Murat B., yatak odasından birtakım sesler geldiğini duydu. Murat B. yatak odasına yöneldiği esnada oda içeriden kilitlendi. İçeride bulunan Kader D. ev sahibi tarafından basılınca ikinci kattaki dairenin balkondan atlayarak kaçmak istedi. Yüksek atlayarak beton zemine çakılan Kader D. bacağını kırdı. Bu esnada odadaki adamın kaçtığını fark eden Murat B. soluğu sokakta aldı. Aşağı inen Murat B. yatak odasında bastığı adama saldırmak istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırırken Murat B.'nin ise karakola giderek Kader D. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.