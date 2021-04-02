Son dakika haberi: İstanbul'da korkunç olay! 15 yaşındaki Samet sadece güvercin uçurmak istemişti...

Son dakika haberi: Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Samet Ö., aynı yaştaki kuzeni Şiyar Ö. ile birlikte güvercin uçurmak için evlerinin çatısına çıktı. Samet Ö., beslediği güvercinleri uçurmak için eline aldığı sopayla kuşları hareket ettirmek istedi. Bu esnada Samet Ö.'nün elindeki sopa yüksek gerilim hattına temas edince büyük bir patlama meydana geldi. Elektrik akımına kapılan Samet, olay yerinde feci şekilde can verirken Şiyar Ö. ise patlama sebebiyle yaralandı. Patlama sesini aile hemen çatıya çıktı. Karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçiren aile durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemelerin ardından 15 yaşındaki Samet'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Şiyar Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatırken, Samet'in cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.