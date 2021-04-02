Yunus Özdemir: Ev ziyaretlerini bırakın





Kızının sigara dahi kullanmadığını belirten Özdemir, "Hamile olduğu için de koronavirüsle ilgili tam bir tedavi uygulayamadılar. Bebeği almaya karar verdiler. Damadımı çağırdık. Anne-baba olarak biz onaylarımızı verdik. Ama bebek vefat etti. Zaten bebek karnında olduğu için ciğerlere, böbreğe bebek geliştikçe sıkıntı vermeye başladı.