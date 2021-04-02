Yusufeli Barajı 275 metreye ulaştı

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında sona gelindi. Türkiye'nin özkaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen barajın, gövde imalatındaki lider blokta 152 bin metreküp betonun da dökülmesiyle 275 metrelik gövde imalatı tamamlandı. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli'nde, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Baraj ekonomiye yılda 1.5. milyar lira katkı sağlayacak.