Zehiri kargoyla gönderdiler

Gaziantep'te bir kişiye gelen karga paketinden 5 kilogram metamfetamin çıktı. İhbar üzerine kargo şubesine baskın düzenleyen polis alıcıyı gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşınca kargo şubesine baskın düzenledi. Şubedeki paketlerde yapılan incelemede bir kutuda 5 kilogram uyuşturucu metamfetamin maddesi çıktı.
Uyuşturucuya el koyan polis, kargonun gönderildiği kişiyi gözaltına aldı. Polis, kargoyu gönderen kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.