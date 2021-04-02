‘Zibidi’yle 3 bin 500 kilometre yol yaptı

BURSA'DA balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in dostluk hikayesini fotoğraflarıyla tüm dünyaya duyuran kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Karacabey'de ölmek üzereyken bulduğu yavru güvercin "Zibidi" ile çıktığı Türkiye turunda 3 bin 500 kilometre yol yaptı. Birçok şehir gezdiklerini anlatan Tüydeş, Zibidi ile birlikte Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu da ziyaret ettiklerini belirterek, "Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'i gezdik ve Konya'da bir göle uğradık. Bir de Malatya, Elazığ, Aksaray, Ankara, Eskişehir gibi illerden durmadan geçtik" dedi. DHA