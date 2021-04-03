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Giriş Tarihi: 3.4.2021 09:17

2 ayrı evden hırsızlıkta 3 kadın zanlı yakalandı

ABBAS ÇAKAR
2 ayrı evden hırsızlıkta 3 kadın zanlı yakalandı

Kocaeli Gebze İlçesinde 2 ayrı eve girerek 7 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 kadın, ’da düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Gebze İlçesinde, 26 Mart 2021 günü meydana gelen 2 ayrı evden hırsızlık olayında 7 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızların kapısını açık gördükleri binalara girdiklerini ve kapıları çalarak boş olan daireleri tespit etikten sonra kapısı kilitli olmayan dairlerin özel bir aparat ile kapı dilini düşürüp içeri girerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini belirledi.

HEPSİ SABIKALI 3 KADIN

Olaylar ile ilgili devam eden araştırmalar sonucu, olayın zanlıların 76 ayrı suçtan sabıkalı E.G, 36 ayrı suçtan sabıkalı G.B ve 12 ayrı suçtan sabıkalı S.G olduğu tespit edildi. 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili devam eden soruşturmalar kapsamında, olayın zanlılarının ise İstanbul'da olduğu belirlendi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyınla yakalanan 3 şüpheli emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi.

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2 ayrı evden hırsızlıkta 3 kadın zanlı yakalandı
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