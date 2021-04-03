38 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesi Hareke'de oturan Ahlâtlı ailesinin 3 çocuğundan biri olan Otizmli Yakupşan Ahlatlı (21) yaşamış olduğu kıl dönmesi rahatsızlığı nedeniyle doktora göründü.

İlaç tedavisi gören ancak kıl dönmesine bağlı vücudunda iltihap başlayan Yakupşan Ahlatlı hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Ahlatlı'nın vücudunda oluşan iltihap ciğerine pıhtı atmasına neden oldu. 38 günden bu yana yoğun bakım servisinde tedavi gören genç otizmli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi Hereke Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere Sakarya Serdivan'a gönderildi.