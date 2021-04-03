"ONUN ÜZERİNE ATLAMAYACAĞIM"



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı olarak zemine branda açtı. Yaşanan gelişmenin ardından Cüneyt S., "Onun üzerine atlamayacağım" diyerek bağırdı.

4 yıl önce eşinden ayrılan adam intihar için çatıya çıktı: Brandanın üzerine atlamayacağım | Video

1 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Kalabalığın meraklı bakışları arasında bir saat devam eden olay polisin Cüneyt S.'yi ikna edip aşağı indirmesiyle son buldu. Cüneyt S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kepez Polis Merkezine götürüldü.