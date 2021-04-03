Olay, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada yaşandı. Cüneyt S. (30) İsimli vatandaş
eşinden 4 yıl önce ayrıldığını ve bu sebeple intihar etmek istediğini söyledi.
"HER ŞEYİMİ YIKTINIZ DAĞITTINIZ"
Çatıdaki adam, "Hayatımı darmaduman ettiniz, mahvettiniz her şeyimi yıktınız dağıttınız bir ev ve araba için mi yaptınız bunu dünya malı dünyada kalır hepimiz ölüp gideceğiz" şeklinde ifadeler kullanarak etrafa bağırdı.
"ONUN ÜZERİNE ATLAMAYACAĞIM"
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı olarak zemine branda açtı. Yaşanan gelişmenin ardından Cüneyt S., "Onun üzerine atlamayacağım" diyerek bağırdı.
4 yıl önce eşinden ayrılan adam intihar için çatıya çıktı: Brandanın üzerine atlamayacağım | Video
1 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
Kalabalığın meraklı bakışları arasında bir saat devam eden olay polisin Cüneyt S.'yi ikna edip aşağı indirmesiyle son buldu. Cüneyt S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kepez Polis Merkezine götürüldü.
MAHALLELİ KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Olay sırasında mahalle sakinleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bölgede bulunan polislere rağmen hiçe sayarak sokağa döküldü. Polisin uyarıları sonuncunda vatandaşlar evlerine geri gönderilebildi.