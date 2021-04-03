6 yaşından 14 yaşına kadar cinsel istismara uğrayan genç kızın yardım çığlığı

İstanbul'da yaşayan R. D., memleketleri olan Kastamonu'ya gittiklerinde 6 yaşındayken o sırada 16 yaşında olan halasının oğlu Metin B.'nin cinsel istismarına maruz kaldı.

14 yaşına kadar istismarın devam ettiğini belirten R.D., 29 Mart'ta İstanbul'da adliyeye giderek avukat ve pedagog eşliğinde Metin B. Hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından sosyal medyadan yardım çağrısında da bulunan R.D. kendisine destek olunmasını istedi.



6 YAŞINDAYKEN BAŞLADI



Yaşadıklarını sosyal medyada anlatan R.D., "Ben 6 yaşından 14 yaşına kadar halamın oğlu Metin B. tarafından fiziksel istismara maruz kaldım. Her şey şöyle başladı: İlk köye gittiğimizde ben 6 Metin B. İse 16 yaşındayken beni yanına çağırdı ve kucağına aldı. Kucağına aldıktan sonra özel bölgemi ellemeye başladı. Ellerken de "Afrika'da kızlar sünnet oluyor sen sünnet oldun mu?" dedi. Tacizleri yıllar boyu sürdü. Gerek biz onlara gittiğimizde, gerek bize geldiğinde beni sürekli taciz ediyordu. Bize geldiğinde ben uyurken gelir yanıma yatar zorla dudağımdan öperdi. Elimi cinsel organına değdirip mastürbasyon yapardı ve benim cinsel bölgeme dokunarak taciz ederdi. Aynı şekilde biz köye gittiğimizde yalnız kaldığımızda. Ben uykudayken tekrar tekrar taciz ederdi. Bir gün bir gece onlarla köydeydik. Kardeşi annesi babası o ve ben aynı yer yatağında yatardık. O gece beni alıp başka bir odaya götürdü. Soymaya başladı. O zamanlar 12 yaşındaydım 6. Sınıf bitmişti. 3 ay tatilindeydik. Bana tecavüz edecekti. Belki ben o gece uykudan uyanmasam belki de bambaşka şeyler olacaktı. Ben olayın ciddiyetini anladım ve ağlamalı bir ses çıkardım. O da korkarak beni tekrardan yerime götürdü. Köyden döndük" dedi.



"KARANLIK ODALARDA TACİZ EDERDİ"



Açıklamalarına devam eden R.D., "Evime gelip karanlık odalarda taciz ederdi. Yapma derdim o da bir şey olmaz kimse görmüyor zaten derdi. Bir gün kardeşi bütün olanları öğrendi. Bana 12 yaşındayken herkesin içinde "kızım sen o..p. musun" abimden uzak duracaksın demişti. Tekrar tekrar bize gelirdi. Bir gün "bir gün bütün bu yaptıklarını kardeşine anlatacağımı söyledim. Kendisi de aynı şekilde "kimse sana inanmaz yine o…p. dedikleriyle kalırsın sana kötü davranırlar" dedi. Normalde kendisini çok severdim abim gibiydi hep oyun oynardık. Sonra beni odama götürdü. Beni ellerken kulağıma senden iyi o…p. olur dedi. Kötü hissettim" diye anlattı.





LİSEYE GİDİNCE YAŞADIKLARININ CİDDİYETİNİ ANLADI



Liseye gitmeye başladığından yaşadıklarının ne olduğunun farkına vardığını belirten R.D., "Liseye geçtim. Ben liseye geçtiğim içinde babam bana eski telefonunu vermişti. Arkadaşlarım bana bir sayfa önerdi, o sayfayı inceledikçe anladım ki benim yaşadıklarımın hiçbirisi hiç de normal değilmiş. Psikolojim altüst olmuştu. Büyük bir depresyona girmiştim. Okulu bırakmıştım. 3 ay kendimi eve kapatmıştım. 2019 Kasım'ın 3 ve 4'ünde dayanamayıp 50 tane hap içerek intihar girişiminde bulundum. Hastanedeyken yaşadıklarımı babama anlattım. Babam da "Uğraşma köyde adın çıkar" dedi ve şikâyetçi olmamamı istedi. Polise gittiğimizde bambaşka bir olay anlattım ve konu kapandı. Ama benim için kapanmamıştı" dedi.



"LÜTFEN SESİM OLUN"



Açıklamalarına devam eden ve yardım çağrısında bulunan R.D., "Gittikçe kötü oluyordum. Arkadaşlarıma anlatıp öğretmenime söyledik yardımcı oldular. polise kadar gitti konu sayelerinde sonra polise ifade verdim. 6 ay uzaklaştırılma verildi kendisine. Neyse aradan aylar geçti ve tekrardan karar çıktı. Ben savcılıkta hiç ifade vermemişim ve 29 Mart Pazartesi günü ifademi verdim. İfadem köye gitmiş halamlar bu konuyu öğrenmiş oldular. Beni aradılar ve aşağıladılar. Sonra Metin bizzat kendisi beni aradı bana şunları söyledi" Benim Allahtan korkum yok Allah'ın kulundan da korkum yok elinden geleni ardına koyma ceza ise ceza, mahkeme ise mahkeme" dedi. Kendisi 2 kız küçük çocuğu da taciz etti ama onlar olaya dahil olmak istemiyor Babam bu olayı kapatmanın peşinde. Bu arada annem menenjit hastası ve beyninde hasar var. Lütfen bana destek olun ben 17 yaşındayım ve 18 olmama 6 ay kaldı. Hiçbir şekilde bir gelirim yok. Zaten ailemin durumu da iyi değil. Lütfen benim sesim olun" diyerek yardım çağrısında bulundu.