Adem'li kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesine bağlı Kadın Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından el emeği ile yapılan ürünler Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilendi.

Yenişehir Belediyesi ve Kaymakamlığı bünyesinde bulunan ADEM'lerde eğitim alan kursiyerler hem öğreniyor hemde para kazanıyor.

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından kurulan standa ADEM'li kadınların ürünleri yoğun ilgi gördü.

FAALİYETLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi Kadın Aile Destek Merkezi Müdürü Oya Sevin Ekin, kursiyer kadınlar ile yoğun bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Devletimizin sağladığı imkanları halkımıza kazandırmaya gayret göstermekteyiz. Eğitim öğretim faaliyetlerimize destek ve katkılarını esirgemeyen sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci'ye teşekkür ediyorum. Aile Destek Merkezi olarak kadınlarımıza yönelik faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ettirmekteyiz."dedi.

ÜRETİME KATKI SUNUYORLAR

Aile Destek Merkezlerinin kadınların sosyalleşmesine ve sanatsal yönlerinin ön plana çıkmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci Kadınların üretime katkı sunmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Beşikci ,İmkan verildiğinde kadınlarımızın ne kadar güzel işler ortaya çıkaracaklarını buradaki sergide görmüş olduk.Burada görülen eserler de verilen emeğin en güzel kanıtıdır. Çok güzel işlere imza atmışlar."şeklinde konuştu.