Alanya'da sahiller turistlere kaldı

Covid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kırmızı kategoride yer alan Antalya'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Alanya'da sokaklar boşaldı. Üretim ve tedarik zincirinde yer alanlar ile yasaktan muaf tutulan iş yerleri dışında dükkanların kapalı olduğu Alanya'da hafta sonu sokaklar ve plajlar turistlere kaldı. Güzel havayı fırsat bilen turistler Kleopatra ve Galip Dere plajlarında güneşin ve denizin tadını çıkardı.