Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da sahiller turistlere kaldı
Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:29

'da sahiller turistlere kaldı

MEHMET AL
Alanya'da sahiller turistlere kaldı

'nıN İlçesinde hafta sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Alanya sokakları boşaldı. Sokak kısıtlamasında turistler denizin tadını çıkardı.

Covid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kırmızı kategoride yer alan Antalya'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Alanya'da sokaklar boşaldı. Üretim ve tedarik zincirinde yer alanlar ile yasaktan muaf tutulan iş yerleri dışında dükkanların kapalı olduğu Alanya'da hafta sonu sokaklar ve plajlar turistlere kaldı. Güzel havayı fırsat bilen turistler Kleopatra ve Galip Dere plajlarında güneşin ve denizin tadını çıkardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da sahiller turistlere kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA