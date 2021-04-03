Alt geçitin asansörüne zarar verdiler

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesinde engelliler ve yaşlılar için Kırıkkale Belediyesi tarafından yaptırılan alt geçitte bulunan asansöre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.

Olayın ardından Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Onlar zarar verdikçe biz yeniden yaparak bu asansörü hizmete alıyoruz. Zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız, lütfen sizlerde asansöre zarar veren kişileri gördüğünüz zaman kolluk görevlilerine bildirim yapınız" açıklamasında bulundu.