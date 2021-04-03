Annelerin eylemine katılım sürüyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor.

HDP il binası önünde kurulan çadırda 579 gündür yürekli annelerin devam ettirdiği evlat direnişine 13 yaşında kaçırılan kızı Neriman için eyleme katılan Suriyeli anne Medine Elberkel ile birlikte aile sayısı 221 oldu. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye yerleşen anne Medine Elberkel, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylem sayesinde devletin de desteği ile ailelerin çocukların kavuştuğunu görünce eyleme katılmaya karar verdiğini söyledi.

Bu eylem sayesinde annelerin kazanacağını terör örgütü PKK ve HDP'nin ise kaybedeceğini belirten anne Elberkel, kızı Neriman Şeyh Ahmet'e kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını söyledi.

"HDP ve PKK kızımı kandırıp benden çaldılar" diyen anne Medine Elberkel, "Kızım Neriman hasta, onu bıraksınlar. Kızımı benden kaçırdılar, götürdüler. 8 yıldır kızım yok. Yeter artık, kızımı versinler. Bir sabah uyandığımızda kızımın olmadığını gördüm. Sağa sola baktım, aradım, bulamadım. Her kapıyı çaldım, sonunda kızımın kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendim. Buradan kızımı almadan eve gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.