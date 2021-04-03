Araç ile duvar arasında sıkıştı

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesinde Kazım Karabekir, Atatürk, Gazi Yasin ve Feyzi Çakmak Caddesinin kesiştiği noktada, kontrole çıkan araç yol kenarında bulunan Şaban Yılmaz'a çarptı.

Yılmaz duvar ile araç arasında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölge sakinleri olay yerinde sürekli kazaların yaşandığı ve kasis istediklerini ifade etti.