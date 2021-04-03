Aşı olduk mutluyuz

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenlerden kronik rahatsızlığı bulunduğunu belirten 34 yaşındaki Didem Altaras "Kronik rahatsızlığım sebebiyle aşı olmaya geldim. MHRS üzerinden BioNTech aşısını seçtim" dedi. 60 yaşındaki Sebahattin Akman ise "Hastalığım yok. Uygun yaş kategorisinde bulunduğum için hemen aşı yaptırmaya geldim. Tercih hakkı önemliydi," dedi. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelen Numan Kokçü, "Herkesin bu aşıyı yaptırması lazım. Hiç aşısız olmaktansa güvenle yaşamamız için temin edilen aşıyı vurdurmamız gerekir. Virüsten korunmak için bir süre daha mesafeli yaşayacağız. Bu aşı bir süre sonra grip aşısı gibi yapılacaktır" dedi.ABD'de yapılan ve Nature Medicine dergisinde yayınlanan hakemli araştırmaya göre, koronavirüs geçiren kişilerin tek doz aşı olabileceği açıklandı. Virüsü geçiren kişilerin tek doz aşı olduktan sonra, virüsü geçirmemiş kişilerin ise iki doz aşı olduktan sonra sahip olduğu antikorlara sahip olunabileceği açıklandı.Dünyagenelinde 610 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD'de 153 milyon 63 bin doz aşı yapıldı. Onu 119 milyon 82 bin doz ile Çin, 68 milyon 79 bin doz ile Hindistan, 35 milyon 66 bin ile İngiltere, 20 milyon 7 bin ile Brezilya, 16 milyon 15 bin ile Türkiye, 13 milyon 77 bin ile Almanya, 12 milyon 23 bin ile Endonezya, 11 milyon 64 bin ile Rusya, 11 milyon 39 bin ile Fransa, 10 milyon 76 bin ile Şili, 10 milyon 6 bin ile İsrail izledi.