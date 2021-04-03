Aşıda tercih dönemi

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin bulduğu BioNTech aşısı dün sabah itibarıyla Türkiye'ye merhaba dedi.60 yaş ve üstü vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Sinovac veya BioNTech arasında seçim yaparak aşıların uygulandığı hastaneler veya aile hekimliklerinden randevularını alıp aşılandı.İnaktif aşı olan Sinovac'tan farklı olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda -70 derecedeki dolaplarda saklanan aşılar, günlük randevu sayısına göre belirlenen ihtiyaç doğrultusunda ana dolaplardan aşı araçları ve -20 dereceye kadar soğutulabilen özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürüldü. Aşılar, 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat yani 5 gün boyunca tutulabiliyor. BioNTech aşıları, mRNA bazlı aşı olduğu için önce çözünmesi bekleniyor, daha sonra flakonlar serum fizyolojik ile sulandırılıyor. Ardından çok hassas bir şekilde sallanarak karıştırma işlemi yapılıyor.Türkiye'nin gerek kapasitesiyle gerek teknolojik imkanlarıyla önemli hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün 08.30 itibarıyla BioNTech aşılaması başladı. Sinovac ve BioNTech arasında tercihte bulunan vatandaşlar, koridorları doldurdu. Hastanenin aşıdan sorumlu pratisyen hekimi Beyza Özkan "50 aşı odamız var, 40'ında Sinovac aşısı 10'unda ise BioNTech aşısı yapılıyor. Bugün BioNTech'in ilk vurulma günü olduğu için vatandaşlarımızın ilgisi büyük oldu. 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan herkese aşı yapıyoruz. Aşı olanlar vatandaşlarımızı tedbir amaçlı olarak yarım saat müşahede altında tutuyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda ilerliyor" diye konuştu.Hastanede aşılama işleminde görev yapan bir hemşire "Sinovac'tan farkı aşıyı uygulamadan önce 10 kere çeviriyoruz. Öncelikle oda sıcaklığında bekletiliyor, daha sonra uygulanıyor. Bir şişeden 6 kişiye aşı uygulanıyor. 0,3 mililitre kadar uygulanıyor. O yüzden ayrı bir enjektörle uyguluyoruz" dedi.SABAH'akonuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, "Hem Sinovac hem de BioNTech etkili aşılar. BioNTech aşısı yüzde 98 oranında antikor oluşturuyor. Bağışıklık sistemi baskılanan kişilerin yaptırması iyi olur. Özelikle kanser, morbid obez ve diyabet hastalığı olanların BioNTech aşısı olması tavsiye ediliyor" dedi.