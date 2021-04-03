Babasının mezarı başında intihar etti

Tekirdağ ve İstanbul'da cinayet, gasp ve yaralama suçlarından aranan kamyon şoförü Yunus Balcıoğlu (36) silahla intihar etti. Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 4 gün önce bir kişiyi yaralayan Yunus Balcıoğlu, kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Balcıoğlu'nun Tekirdağ'da cinayet ve silahlı yağma suçlarından da arandığını belirledi. Bu sırada şüphelinin, Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı'nda olduğuna yönelik bilgi alındı. Ekipler, kısa sürede mezarlığa gitti. Balcıoğlu'nun babasının mezarı başında silahıyla beklediği görüldü. Polis, mezarlık çevresinde önlem aldı. Balcıoğlu, teslim olması için polisin ikna hazırlığı yaptığı sırada tabancayı başına dayayarak ateş etti. Balcıoğlu, hastanede hayatını kaybetti.