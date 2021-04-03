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Giriş Tarihi: 4.4.2021 09:21

Barış Pınarı'nda yüzler gülüyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı'nda yüzler gülüyor

Barış Pınarı Harekâtıyla terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Telabyadve Resulayn’da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi SUDKOM’un çalışmalarıyla yüzler gülüyor.

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurularak Barış Pınarı Harekâtının ardından Telabyad ve Resulayn'da hizmetlerini sürdüren Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin çalışmaları karşılığını buluyor. Eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere kamu düzeni sağlanarak her türlü hizmetin götürüldüğü bölgede yürütülen çalışmaların sonucunda bölge halkının da yüzü gülmeye başladı.

Son olarak baharın gelmesiyle bölgede fidan dikimi gerçekleştiren halkın keyifli görüntüleri ve yüksek morali, devam eden çalışmaların karşılığını bulduğunu bir kez daha gösterdi. Hayatın normale dönmesiyle huzura kavuştukları için Türkiye'ye teşekkür eden bölge halkı da şehirlerini el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

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Barış Pınarı'nda yüzler gülüyor
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