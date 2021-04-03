Belediye Başkanı kaza yapıp kaçtı

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde kullandığı belediyeye ait araçla, bir kadının kullandığı araca çarpıp kaçtığı iddia edildi.İddialara göre Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, kazadan sonra Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ın getirdiği belediyeye ait başka bir araçla, kendi kullanarak kaçtığı belirtildi. Başkan Kılıç'ın Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ın da olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü. Polat, alkolü olarak araç kullanan Ali Kılıç'ın çarptığı Pınar adındaki araç sahibi kadına tüm zararlarını karşılamayı teklif etti. Başkan Kılıç'ın çarpma anı, olay yerinden kaçma anı ve Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ın olayı kapatma çabaları kazazede tarafından telefonla görüntülendi. Olay sonrası çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kazazede Pınar isimli kadın videoda, "Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu. Full alkollüydü bize çarptı, aracımın şu şekilde. Ve özel kalemini gönderdi, medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen" şeklinde tepki gösteriyor. Maltepe Belediyesi ise yaptığı açıklamayla kaza iddialarını yalanladı.