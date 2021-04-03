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Giriş Tarihi: 3.4.2021 09:56

Belediyede düşürülen 100 bin lira sahibine teslim edildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Belediyede düşürülen 100 bin lira sahibine teslim edildi

İstanbul 'nde gişe işlemi yaparken evrak çıkardığı sırada 100 bin TL parasını düşüren şahısın parasını güvenlik kameralarından tespit ederek bulup sahibine teslim etti.

Şişli Belediyesinde işlem yapan A.K. isimli şahıs gişe işlemlerinden sonra evrak çıkarırken 100 bin TL'sini düşürdü. Bu sırada arkasında bulunan bir şahıs yere düşen paketi alarak belediye binasından çıkıp parayı teslim edecekmiş gibi yaparak yarı yolda vazgeçip olay yerinden ayrıldı. Belediye gişesinde parasını düşüren A. K. Polise başvurarak parasının bulunmasını istedi.

Şişli Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Belediye kameralarını incelemeye aldı. Parasını düşüren A.K.'nin görüntülerini inceleyip parayı yerden alan şahısın kimliğini tespit etti. Belediye gişe işlemleri sırasında yere düşürülen parayı alıp belediye binasından çıkarak gözden kaybolan L.Ç.'nin peşine düştü.

Gişe işlemleri sırasında yere düşen parayı alıp kaybolan L. Ç.'nin tespit edilen adresine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada şeffaf poşete sarılmış 500 adet 200 TL toplamda 100.000 TL (yüzbin) TL para ve olayın şüphelisi olan L.Ç isimli şahıs ele geçirildi. L.Ç.'nin yere düştükten sonra aldığı 100.000 TL para A.K.'ye teslim edildi.

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Belediyede düşürülen 100 bin lira sahibine teslim edildi
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