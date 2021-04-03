Beykoz Köy Pazarı’na başvurular başladı

Beykoz Belediyesi'nin ilçede tarımı teşvik etmek, yerel ürünlerle ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla Cumhuriyetköy'de kurduğu Beykoz Köy Pazarı taptaze ürünleriyle çok yakında kapılarını açıyor.



İstanbulluların şehrin yakınında gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceği alanda mevsim sebze ve meyveleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi mutfaklarda aranan temel ürünler satışa sunulacak.



Beykoz'a özgü bal, ceviz, yoğurt, kiraz ve karpuz gibi markalı ürünlerin de vitrine çıkacağı 6 bin 811 mettekarelik geniş bir alanda 895 metrekarelik satış yeri ve 78 tezgâhıyla kurulan pazar, ziyaretçilerine kafeteryası, mescidi ve 70 araçlık otoparkıyla hizmet verecek.





KAYITLI ÇİFTÇİLERE İZİN VERİLECEK



Köy pazarına yalnızca ilçede ikamet eden, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Arıcılık Kayıt Sistemi, Örtü Altı Kayıt Sistemi ve Hayvancılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif çiftçiler başvurabiliyor. Beykoz Belediyesi web sitesinde açılan online başvuru formunu dolduran çiftçilere ziraat mühendisleri tarafından yapılan yerinde inceleme ve ziyaret sonrasında satış belgeleri teslim ediliyor.



DENETİMLİ SATIŞ



Alana satış için getirilen ürünlerin ilçede yetişen köy ürünleri olup olmadığı ise Beykoz Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenecek. İlçe dışından ürün getirdiği belirlenen çiftçilere izin verilmeyecek. Beykoz Köy Pazarı yeterli müracaatın alınmasının ardından kapılarını açacak. Pazarın hizmete açılmasıyla ilçedeki çiftçiler alın teri ürünlerini pazarlama imkânına, İstanbullular ve ilçe sakinleri köy ürünleri alış verişi için güvenilir ve denetimli bir adrese kavuşacak. Beykoz Köy Pazarı'nın ilçede ekonomik canlanmayı sağlamanın yanı sıra tarım turizmi oluşturması da bekleniyor.