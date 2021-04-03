Beykoz’un Mozart’ı otizmli çocuklar için çaldı

Birleşmiş Milletler tarafından otizmle ilgili farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak için 2008 yılında ilan edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde Beykoz anlamlı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.



Beykoz Belediyesi tarafından otizmli bireylere ve toplumsal taleplerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konser veren Yunus Yazar ve sahneye çıkan çocuklar müziğin ortak diliyle daha güzel bir dünya diledi.



Sahil etkinlik alanında yapılan programa Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Sanatçı Mustafa Ceceli, Yunus Yazar'ın ailesi ile ilçedeki otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.



KONSERİYLE İLHAM VERDİ



Dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip olduğu için "Beykoz'un Mozart'ı" olarak adlandırılan otizmli Yunus Yazar verdiği konserle bir kez daha topluma ve kendisi gibi otizmli çocuklara ilham oldu.



Konserinde Shopen, Fazıl Say ve Ulvi Cemal Erkin'den eserler çalan Yunus Yazar etkinliği izlemeye gelenlerden alkış aldı.



ÖĞRETMENİ KEŞFETTİ



Otizmli çocuklara umut veren programda Yunus Yazar'ın hayat ve başarı hikâyesini anlatan "Otizm Tanıtım Filmi" de gösterildi. Ortaokul müzik öğretmeni tarafından keşfedilen ve üstün yeteneğiyle İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na kabul edilen Yazar buradaki eğitimine devam ediyor.



MURAT AYDIN: HAYATTA HİÇBİR ŞEY GAYRETSİZ DEĞİLDİR



Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın sanatçı: "Hayatta hiçbir şey gayesiz ve anlamsız değildir. Her varlığın yaşama değer katan bir boyutu vardır. O yönüyle etrafımıza baktığımızda çevremizle diyaloğumuz daha güçlü hale gelir. Bu farkındalığı da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' sağlıyor. Otizmli çocuklarımız ve ailelerin seslerini duyurmalarına vesile olduğuna inandığım bu anlamlı günde yanımızda yer alan Mustafa Ceceli'ye çok teşekkür ediyor, Yunus evladımızı yürekten kutluyorum" dedi.



MAVİ BALON UÇURDULAR



Konserin ardından Sanatçı Mustafa Ceceli, ilçedeki otizmli çocuklar ve protokol birlikte sahneye çıkarak farklılıklara saygı duyulan daha güzel bir dünya için "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyledi ve gökyüzüne mavi balonlar uçurdu. Mustafa Ceceli ve Yunus Yazar salgın koşullarına göre Beykoz Festivali'nde birlikte sahneye çıkmak için sözleşti.