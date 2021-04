Beyza Yurttaş: Ölmek istemiyorum

Antalya'nın Alanya ilçesinde Beyza Yurttaş (24), 3 gün önce eski sevgilisi B.Y. tarafından Avsallar Mahallesi'nden otomobille alınarak, dövüldü. Bayılana kadar dövülen Yurttaş, daha sonra B.Y tarafından evinin önüne bırakıldı. Bir elektrikçinin baygın halde bulduğu Yurttaş, daha sonra jandarmaya giderek B.Y.'den şikâyetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık karara itiraz etti ve B.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konaklı Karakol Komutanlığı ekiplerince tekrar gözaltına alınan B.Y. tutuklandı.