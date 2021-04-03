Beyza Yurttaş: Ölmek istemiyorum





Daha önce de birçok kez darpetmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu. 15 sene namus cinayetinden cezaevinde yatmış birisi. Beni öldüremez mi, öldürür ki öldürecek. Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum.



Aile Bakanı Selçuk'tan 'kadına şiddetle mücadele' açıklaması

Muğla’da kadına şiddet kamerada

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kadına şiddet açıklaması