Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açılıyor

Edinilen son dakika bilgisine göre, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit mezar bulundu. Hala ilk günkü hiç tahrip olmayan lahitten 2 iskelet çıktı. Bakan Ersoy, lahitin çıkarılma çalışmalarını bizzat takip etti. Ersoy, "Mezarın hiç tahrip olmaması bizi sevindirdi. Alı nasılsa aynı şekilde kalmış. İçindeki iskeletlerde etkilenmemiş. Bulunan eserler Bodrum Su Altı Müzesi'nde sergilenecek" dedi.
Bodrum'da bir inşaatın temeli sırasında bir 'lahit'e rastlandı. Bodrum Sualtı Müzesi tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, lahit mezar çıkarıldı. 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen mezarın, hala ilk günkü gibi olduğu görüldü. Hiç tahrip olmayan lahit, 2 buçuk metre uzunluğunda ve 1 buçuk metre genişliğinde.
Lahit mezarın içinden, bir kadın ve erkeğe ait olduğu tahmin edilen iskelet çıktı. Kazı çalışmasına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Ak Parti Milletvekili M. Yavuz Demir, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, ve Prof. Dr. Bilal Söğüt katıldı.
BAKAN ERSOY: "MÜZEDE SERGİLENECEK"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, lahit mezarla ilgili bilgi verdi. Bakan Ersoy, "Lahit mezar 8 Mart'ta yapılan bir kazı sırasında keşfediliyor. Şuanda lahitin kapağını açtık. Bir kadının iskeleti var. Bu lahit 2 bin 400 yıllık milattan önce 4'üncü yüzyıla ait. Halikarnasos'un Doğu metropolü olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde işin güzel yanı hiç bozulmamış olması.
Alı nasılsa aynı şekilde kalmış. İçindeki iskeletlerde etkilenmemiş. Şuan geçici kapatacağız. Güneşten etkilenmemesi için çadırla kapatacağız. Çok şey çıkacaktır. İyi bir değer oldu. Kazı çalışması Bodrum Su Altı Müze Başkanlığı tarafından yürütüldü. Burada bulunan bütün eserler Bodrum Su Altı Müzesi'ne götürülerek sergilenecek. Turizm sezonu öncesi bodrum açısından güzel de bir haber oldu" diye konuştu.
Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açıldı