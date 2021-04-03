Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açılıyor

BAKAN ERSOY: "MÜZEDE SERGİLENECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, lahit mezarla ilgili bilgi verdi. Bakan Ersoy, "Lahit mezar 8 Mart'ta yapılan bir kazı sırasında keşfediliyor. Şuanda lahitin kapağını açtık. Bir kadının iskeleti var. Bu lahit 2 bin 400 yıllık milattan önce 4'üncü yüzyıla ait. Halikarnasos'un Doğu metropolü olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde işin güzel yanı hiç bozulmamış olması.