Borcunu isteyen bakkalı öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bakkal dükkanı işleten 22 yaşındaki Adem Çetinalp bakkaldan veresiye alışveriş yapan müşterisinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından bakkaldan ayrılan borçlu bir süre sonra yanına akrabalarını da alarak Çetinalp'in evine geldi. Evin önüne bıçak ve silahlarla gelen saldırganlar, dışarıya çağırdıkları Çetinalp'i silahla vurarak yaraladı.

Olayın verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çetinalp önce Gaziantep Üniveristesi Araştırma Hastanesine oradan da Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çetinalp'in cesedi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çetinalp'in yakınları olayın alacak istenmesi nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "Bir insan alacağını istediği içjn öldürülür mü? Saldırgan hem borcunu ödememiş hem de akrabalarını alarak silahlarla ve bıçaklarla evi basmışlar. Olayın ardından yaralanan Adem uzun süre yerde ambulans bekledi. Geç gelen ambulans hastamızı önce Üniversite Hastanesine, oradan da yer olmaması nedeniyle de başka hastaneye götürdü. O kadar beklenmeseydi belki Adem şimdi hayatta olacaktı" diye tepki gösterdi.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.