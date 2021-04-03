Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Olayın yaşandığı gün süt almak için evden çıkan A.T.T., sokakta boşanma aşamasında olan kocası O.T ile karşılaştı. O.T., eşini sürükleyerek götürmek isterken, kendisine direnen kadını yanında getirdiği bıçak ile defalarca bıçakladı. A.T.T. kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.