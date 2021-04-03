Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Olay, 2 Nisan günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yaşındı. Edinilen bilgiye göre, A.T.T isimli kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.T.'den boşanmak istedi. Şiddet gördüğü için 22 Şubat'ta güvenlik ekiplerine başvuran kadın, koruma tedbiri aldırdı ve kadın sığınma evine gitmek istemediği için Bayrampaşa'da yaşayan annesinin yanına yerleşti.
KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI
Olayın yaşandığı gün süt almak için evden çıkan A.T.T., sokakta boşanma aşamasında olan kocası O.T ile karşılaştı. O.T., eşini sürükleyerek götürmek isterken, kendisine direnen kadını yanında getirdiği bıçak ile defalarca bıçakladı. A.T.T. kanlar içinde yere yığılırken, markette bulunan vatandaşlar kadının yardımına koştu.
SALDIRGAN ADAM KISA SÜREDE YAKALANDI
Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan O.T., ikameti orada olan bekçi tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan dehşet anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan adamın eşini götürmeye çalıştığı, kadın direnince defalarca bıçakladığı görüldü. Saldırgan daha sonra yere düşen montunu alarak olay yerinden uzaklaştı.