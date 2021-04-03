Bozkurt: Seneye gümbür gümbür geleceğiz

Adana'da her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 9'uncusu, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında online yapıldı. Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, "Pandemi dolayısıyla bu yıl karnavalımızı online yaptık. Önümüzdeki yıl için karnaval hazırlıklarımızı şimdiden başladık. Seneye gümbür geleceğiz" dedi.

Karnaval etkinlikleri içerisinde "Portakallı Lezzetler Yarışması" renkli görüntülere sahne aldı. Vali Süleyman Elban karnaval heyeti ile birlikte stantları gezip yarışmacılara başarılar diledi. Vali Elban, "Festival demek el ele gönül gönüle eğlenmek ve kalabalıklar demek. Ama maalesef pandemi nedeniyle bu yıl sınırlı sayıda yapmak zorunda kaldık. Karnavalımızı yaşatmak istiyoruz. Gelecek yıl kısıtlamısız el ele gönül gönüle nisan ayında buluşacağımızı temenni ediyorum" diye konuştu.

Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt ise gelecek yıl karnaval hazırlıklarına şimdiden başladıklarının altını çizerek, "Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalına sahip olmak gurur verici. Öylesine tanındı ki dünyanın dört bir yanından performans sanatçıları etkinlik yapmak istiyor. Bunda en büyük paye Adana halkınındır. Kentte ekonomik anlamda büyük katkı yaptı. Bir turizm hareketine dönüştü. Kentimizin güzel enerjisiyle bu karnaval çok daha farklı yerlere gelecek. Gelecek yıl muhteşem olacak ve gümbür gümbür geleceğiz." şeklinde konuştu.